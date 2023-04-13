Дуду: ЦСКА — самый популярный клуб России. У «Спартака» есть Кубок УЕФА?
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Дуду назвал армейский клуб самой популярной командой России.
«Для меня самый популярный клуб России — ЦСКА. У «Спартака» есть Кубок УЕФА? Вот и все вопросы сняты. Что касается напряжения, то я его не чувствовал от их фанатов, потому что наших всегда было больше», — приводит слова Лулу «РБ Спорт».
Напомним, ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в матче 22-го тура РПЛ. ЦСКА оказался сильнее «Факела» — 2:0.
После 22 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 42 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 12 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, отставая от «Спартака» на один балл.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
04:20
-
04:00
-
03:55
-
03:40
-
03:39
-
03:26
-
03:21
-
03:03
-
02:55
-
02:50
-
02:48
-
02:44
-
02:20
-
01:59
-
01:52
-
01:42
-
01:33
-
01:29
-
01:22
-
01:04
-
00:59
-
00:47
-
00:35
-
00:33
-
00:21
-
00:03
-
00:00
- 12 апреля 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:39
-
23:34
-
23:30
-
23:29
-
23:21
Партнерский контент