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Дуду: ЦСКА — самый популярный клуб России. У «Спартака» есть Кубок УЕФА?

Дуду: ЦСКА — самый популярный клуб России. У «Спартака» есть Кубок УЕФА?
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Бывший футболист ЦСКА Дуду назвал армейский клуб самой популярной командой России.

«Для меня самый популярный клуб России — ЦСКА. У «Спартака» есть Кубок УЕФА? Вот и все вопросы сняты. Что касается напряжения, то я его не чувствовал от их фанатов, потому что наших всегда было больше», — приводит слова Лулу «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в матче 22-го тура РПЛ. ЦСКА оказался сильнее «Факела» — 2:0.

После 22 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 42 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 12 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, отставая от «Спартака» на один балл.

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