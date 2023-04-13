Попов: нормальный человек не поступил бы так, как Дзюба

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о том, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренера «Зенита» Сергею Семаку после матче 22-го тура чемпионата России. Напомним, матч завершился победой питерского клуба со счётом 2:1.

«Поступок Дзюбы — плохой, об остальном не мне судить. Нормальный человек так не поступил бы. Когда к тебе идет человек и тянет руку, можно же просто подойти и сказать: «Я не хочу с тобой» здороваться», а не просто уходить. Тем более все камеры это снимают. Ты всем показываешь, как чрезмерно всех любишь, но после такого это не чувствуется. Но это его стиль, он так себя ведет, ему это нравится. Он кайфует от того, что делает. А правильно поступает или нет, его вообще не волнует», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в шести матчах РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал 1 результативную передачу.