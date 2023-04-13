Контракт Рахимова с «Рубином» подписан до конца следующего сезона

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал о сроке контракта с новым главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

«С Рашидом Маматкуловичем подписан контракт на три месяца этого сезона и целый год — следующего», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Рубин» (47) занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Балтика» (52) возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Енисей» (43) располагается на третьем месте. «Алания» (41) занимает четвёртую позицию во втором по силе российском дивизионе.

Рахимов работает тренером с 2002 года. Он возглавлял австрийскую «Адмиру Ваккер», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу». «Уфу» 58-летний специалист покинул в апреле 2021 года.