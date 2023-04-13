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Джон Кордоба: уровень РПЛ остается хорошим, нужно прилагать много усилий для победы

Джон Кордоба: уровень РПЛ остается хорошим, нужно прилагать много усилий для победы
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об уровне РПЛ в контексте отъезда многих легионеров.

«Несмотря на отъезд многих легионеров, уровень РПЛ остается хорошим. В каждом матче приходится прилагать много усилий, чтобы добиться победы. Нам нужно продолжать упорно работать и улучшать то, что мы хотим делать на поле», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Напомним, в марте 2022 года ФИФА в связи с ситуацией в мире разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2021/2022 в одностороннем порядке.

После 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Колумбиец Кордоба отметился 10 голами в 17 матчах РПЛ нынешнего сезона.

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