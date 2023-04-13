Оливер Кан высказался о разгромном поражении «Баварии» в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал поражение команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 0:3.
«Конечно, мы все разочарованы и представляли себе игру по-другому. Но так оно и есть на этом уровне. Против такой команды ничего нельзя позволять. Нужно играть без ошибок, без задержек. Они могут наказать немедленно, беспощадно. Нет смысла сейчас жаловаться и видеть всё в негативном свете. У нас есть отличный шанс стать чемпионами Германии. Значит, мы не можем позволить себе сейчас сходить с ума.
Камбек в матче с «Манчестер Сити» выглядит маловероятным, но я уже испытал невероятные вещи в футболе. Мы обязаны сделать всё возможное в этом ответном матче. мы не разочаровываемся и никогда не сдаёмся. Мы постараемся выложиться по полной в ответном матче», — приводит слова Кана Eurosport.
Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля.
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