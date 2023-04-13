В.Овчинников: состав у Карпина в «Ростове», на первый взгляд, — товарно-пассажирский
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Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Карпин — фартовый. Это самое главное. Видели, как «Ростов» в Оренбурге «горел» 0:2? Но вылез, 2:2 сыграли. Состав у Карпина, на первый взгляд, — товарно-пассажирский. Но, оказывается, нормальный. Играют хорошо, идут на втором месте. «Ростов» одна из команд, где почти нет легионеров? «Пионерский отряд» это называется. Но они заставили себя уважать. Карпин доказывает, что и без иностранцев можно играть и добиваться успеха», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».
На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 9 очков.
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