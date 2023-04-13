Гусев: Гинер — это человек слова. То, что он делает для ЦСКА, — величие

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев высказался о президенте клуба Евгении Гинере.

«Да, сколько я его помню, он всегда был с сигарой. Ему очень идёт, мне кажется. Мы тогда поехали в ресторан с руководством, всем тренерским штабом отмечать, потом мы с командой поехали на дискотеку куда-то поплясать.

Мне сложно вспомнить какой-то конкретный афоризм от Евгения Ленноровича. Я с ним общался обычно о футбольных и каких-то человеческих моментах, тот же контракт. Гинер – это человек слова. То, что он делает для ЦСКА, – это величие», – приводит слова Гусева Metaratings.

После 22 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 42 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 12 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, отставая от «Спартака» на одно очко.