Гусев: Гинер — это человек слова. То, что он делает для ЦСКА, — величие

Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев высказался о президенте клуба Евгении Гинере.
«Да, сколько я его помню, он всегда был с сигарой. Ему очень идёт, мне кажется. Мы тогда поехали в ресторан с руководством, всем тренерским штабом отмечать, потом мы с командой поехали на дискотеку куда-то поплясать.
Мне сложно вспомнить какой-то конкретный афоризм от Евгения Ленноровича. Я с ним общался обычно о футбольных и каких-то человеческих моментах, тот же контракт. Гинер – это человек слова. То, что он делает для ЦСКА, – это величие», – приводит слова Гусева Metaratings.
После 22 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 42 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 12 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, отставая от «Спартака» на одно очко.
- 13 апреля 2023
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