«ПСЖ» заинтересован в защитнике «Ниццы» Тодибо — Footmercato

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо привлёк внимание французского «ПСЖ». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, защитник заинтересовал футбольного советника парижан Луиша Кампуша тем, что он молодой футболист, вызываемый в сборную Франции.

Самого Тодибо возможный переход в «ПСЖ» может заинтересовать в случае, если командой будет руководить главный тренер Кристоф Галтье, с которым защитник работал в «Ницце».

23-летний Тодибо сыграл за «Ниццу» 38 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, не отметившись в них результативными действиями. Контракт защитника с командой действует до лета 2027 года. Ранее он играл за «Тулузу», «Шальке», «Барселону» и «Бенфику».

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами