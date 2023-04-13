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Гусев: Абрамович — нормальный, спокойный, уравновешенный мужик без понтов

Гусев: Абрамович — нормальный, спокойный, уравновешенный мужик без понтов
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об экс-владельце «Челси» Романе Абрамовиче. Нефтяная компания российского бизнесмена — «Сибнефть» — являлась титульным спонсором армейского клуба с 2004 по 2005 год.

«Мы его видели во время матча с «Челси» в Лондоне, на выезде против «Глазго». Потом он пару раз заходил, когда мы играли в России. Нормальный, спокойный, уравновешенный мужик без понтов.

Благодаря помощи Абрамовича ЦСКА смог купить Ярошика, Олича, Вагнера, Карвальо, Жо. Сейчас без подобных крупных инвестиций современному ЦСКА можно конкурировать с «Зенитом»? Сейчас, наверное, сложновато. Нужно выходить и бороться на футбольном поле», – приводит слова Гусева Metaratings.

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