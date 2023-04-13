Гусев: Абрамович — нормальный, спокойный, уравновешенный мужик без понтов
Поделиться
Бывший полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об экс-владельце «Челси» Романе Абрамовиче. Нефтяная компания российского бизнесмена — «Сибнефть» — являлась титульным спонсором армейского клуба с 2004 по 2005 год.
«Мы его видели во время матча с «Челси» в Лондоне, на выезде против «Глазго». Потом он пару раз заходил, когда мы играли в России. Нормальный, спокойный, уравновешенный мужик без понтов.
Благодаря помощи Абрамовича ЦСКА смог купить Ярошика, Олича, Вагнера, Карвальо, Жо. Сейчас без подобных крупных инвестиций современному ЦСКА можно конкурировать с «Зенитом»? Сейчас, наверное, сложновато. Нужно выходить и бороться на футбольном поле», – приводит слова Гусева Metaratings.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
10:12
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:55
-
08:51
-
08:36
-
08:30
-
08:24
-
08:08
-
07:27
-
07:02
-
06:53
-
06:39
-
04:49
-
04:20
-
04:00
-
03:55
-
03:40
-
03:39
-
03:26
-
03:21
-
03:03
-
02:55
-
02:50
Партнерский контент