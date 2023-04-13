Уциев рассказал о традиции в Чечне, когда футболистов угощают в ресторанах

Капитан грозненского «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, угощают ли футболистов клуба в ресторанах, если узнают в лицо.

«У нас, даже если ты не такой известный футболист или спортсмен, могут где-то накормить, поддержать, заплатить за тебя. Это у нас норма. Даже приезжие футболисты вам скажут, что они редко где-то платят за еду. В этом плане очень хорошая атмосфера. Традиция такая», — приводит слова Уциева Sport24.

«Ахмат» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав после 22 проведённых туров 36 очков. В следующем матче команда Сергея Ташуева сыграет в Воронеже с «Факелом». Встреча состоится в воскресенье, 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.