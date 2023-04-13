Винисиус, Стоунз, Бастони и Диас — претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
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Официальный сайт УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4 финала.
В четвёрку вошли: защитники Джон Стоунз («Манчестер Сити») и Алессандро Бастони («Интер»), полузащитник Браим Диас («Милан») и форвард Винисиус Жуниор («Реал»). Напомним, «Сити» разгромил дома «Баварию» (3:0), «Милан» на своём поле переиграл «Наполи» (1:0), «Интер» в гостях оказался сильнее «Бенфики» (2:0), а «Реал» одержал победу над «Челси» (2:0).
Ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов состоятся 18 и 19 апреля. Напомним, действующим обладателем трофея является мадридский «Реал». Финал текущего розыгрыша ЛЧ состоится в Стамбуле в субботу, 10 июня.
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Кто может покинуть «Реал» Мадрид:
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