Садио Мане может вернуться в «Ливерпуль» после драки с Лероем Зане — Хачатрян

Сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане может продолжить карьеру в английском «Ливерпуле». Об этом сообщает инсайдер Храч Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, в возвращении Мане заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Сенегалец, вероятно, покинет «Баварию» в конце сезона после того, как ударил своего одноклубника Лероя Зане.
Конфликт Мане с Зане произошёл после завершения матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). В раздевалке мюнхенцев вспыхнул конфликт, во время которого сенегалец ударил немца по лицу, Зане получил рассечение, у него пошла кровь. Ранее в СМИ уже сообщали, что Мане, скорее всего, покинет «Баварию» по окончании сезона.
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
- 13 апреля 2023
-
10:30
-
10:12
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:21
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:55
-
08:51
-
08:36
-
08:30
-
08:24
-
08:08
-
07:27
-
07:02
-
06:53
-
06:39
-
04:49
-
04:20
-
04:00
-
03:55
-
03:40
-
03:39
-
03:26
-
03:21
-
03:03
-
02:55