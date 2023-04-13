Садио Мане может вернуться в «Ливерпуль» после драки с Лероем Зане — Хачатрян

Сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане может продолжить карьеру в английском «Ливерпуле». Об этом сообщает инсайдер Храч Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, в возвращении Мане заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Сенегалец, вероятно, покинет «Баварию» в конце сезона после того, как ударил своего одноклубника Лероя Зане.

Конфликт Мане с Зане произошёл после завершения матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). В раздевалке мюнхенцев вспыхнул конфликт, во время которого сенегалец ударил немца по лицу, Зане получил рассечение, у него пошла кровь. Ранее в СМИ уже сообщали, что Мане, скорее всего, покинет «Баварию» по окончании сезона.

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