«Спартак» поздравил Абаскаля с днём рождения и пожелал больших побед с клубом

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения главного тренера красно-белой команды Гильермо Абаскаля. Сегодня, 13 апреля 2023 года, испанскому специалисту исполняется 34 года.

«Гильермо Абаскалю – 34! Поздравляем главного тренера красно-белых с днём рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего. И, конечно же, больших побед нашему «Спартаку» под руководством Абаскаля! Feliz cumpleaños, Guillermo!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Напомним, в последнем матче «Спартак» сыграл вничью (3:3) с «Динамо» в 22-м туре чемпионата России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.