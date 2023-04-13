Милан Гаич заявил, что ЦСКА может закончить сезон в топ-3 РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Милан Гаич поделился мнением, на каком месте армейский клуб может завершить текущий сезон Российской Премьер-Лиги.
«Конечно, ЦСКА может закончить сезон в тройке лучших. От третьего места нас отделяет всего одно очко. Мы собираемся бороться до конца!» — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко после 22 проведённых встреч. От третьей строчки, которую занимает «Спартак», красно-синих отделяет одно очко. В следующем матче команда Владимира Федотова сыграет в Екатеринбурге с местным «Уралом». Встреча состоится в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
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