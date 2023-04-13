Малуда: Мудрик может оказать такое же влияние на «Челси», как Винисиус на «Реал»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда поделился мнением о вингере лондонского клуба Михаиле Мудрике.

«Он (Мудрик) очень талантлив. Когда он дебютировал, то выглядел впечатляюще, когда вышел на поле. Я думаю, что он подошёл к той игре свежим, полным уверенности, и мы все могли видеть его огромный потенциал. Моё послание: он выбрал задачу играть за «Челси», который является огромным клубом, но посмотри на пример Винисиуса.

Я думаю, что это хорошее сравнение, а также правильный пример для подражания. В качестве ориентира Мудрик должен смотреть на то, как развивался Винисиус. Я думаю, что Михаил может оказать такое же влияние на «Челси», как Винисиус на Мадрид. Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет — он может стать лидером в команде, если проявит правильные амбиции. Надеюсь, он верит в себя так же, как клуб верит в него», — цитирует Малуда Goal со ссылкой на ICE36.

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