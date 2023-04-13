Защитник «Ланса»: Месси я бы схватил, чтобы обняться, для Мбаппе придётся вызывать скорую

Защитника «Ланса» Факундо Медина рассказал, как относится к нападающим «ПСЖ» Лионелю Месси и Килиану Мбаппе. Футболист признался, что в отношении аргентинца может позволить себе некоторые послабления в его опеке, с французом же он будет играть очень жёстко.

«Для меня сложнее противостоять Лео, потому что я боюсь причинить ему боль. Другого тоже сложно закрыть, но вы знаете меня… Если Месси будет убегать мимо меня, то я постараюсь схватить его, чтобы попросить обняться. Если мимо меня попробует пробежать Мбаппе? Скорой помощи придётся приехать и забрать его», — приводит слова Медины RMC Sport.

«ПСЖ» сыграет с «Лансом» в матче 31-го тура Лиги 1 в субботу, 15 апреля. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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