«Реал» лидирует в гонке за Беллингема. «Боруссия» требует за игрока € 150 млн — Скира
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Мадридский «Реал» лидирует в гонке за подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает в соцсетях журналист Николо Скира.
Отмечается, что клуб провёл первые успешные переговоры с отцом игрока, являющимся его агентом. Президент «Реала» Флорентино Перес готовит первое предложение по Беллингему. «Боруссия» требует за англичанина € 150 млн. Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» вышел из гонки за переход Беллингема. Также полузащитником интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
В текущем сезоне 19-летний Беллингем провёл за «Боруссию» 37 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.
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