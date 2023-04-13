«Я потерял сознание, был как робот». Романцев — о пропущенном голе от Украины в 1999 году

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал о своём состоянии после пропущенного гола в концовке матча национальной команды с Украиной (1:1) в отборочном цикле Евро-2000. На 88-й минуте голкипер России Александр Филимонов неудачно сыграл на выходе, пропустив мяч от форварда Андрея Шевченко.

«Я без сознания был, ничего не помню, когда это случилось. Мне говорят, что я встал и пошёл. Я потерял сознание, был как робот. И потом ещё говорят, что игра не закончилась. А я пошёл как лунатик. Пришёл в сознание в комнатушке, мне там коньяк дают, Вячеслав Иванович стоит (Колосков, экс-президент РФС. — Прим. «Чемпионата»). Мне всегда везло на людей, которые были со мной рядом. Можно ли пройти такое одному? Можно, только хотелось застрелиться или из окна броситься. Не дай бог кому-то это пережить», — сказал Романцев в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Из-за ничейного исхода сборная России опустилась на третье место в отборочной группе Евро-2000 и не приняла участие в финальном турнире.