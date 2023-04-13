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Защитник «Зенита» Родригао не исключил варианта получения гражданства России

Защитник «Зенита» Родригао не исключил варианта получения гражданства России
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Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао не исключил варианта того, что может принять гражданство России, однако отметил, что не понимает, для чего это нужно.

«Я об этом никогда не думал всерьёз. У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно. Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Не исключаю, что могу рассмотреть этот вопрос. Но прямо сейчас таких мыслей у меня нет», — приводит слова Родригао Metaratings.

27-летний Родригао играет в России с 2021 года. В прошлом сезоне бразильский защитник выступал за «Сочи», а летом прошлого года перебрался в «Зенит». Ранее гражданство России получили бразильские одноклубники Родригао нападающий Малком и полузащитник Клаудиньо.

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