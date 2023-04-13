Защитник «Зенита» Родригао: Сергей Семак — лучший тренер России

Защитник «Зенита» Родригао назвал главного тренера петербуржцев Сергея Семака лучшим тренером России, а также рассказал, как специалист общается с латиноамериканскими легионерами сине-бело-голубых.
«Как Семак общается с латиноамериканцами? Никаких сложностей нет. Тренер может обратиться по-испански, по-английски, по-французски. Плюс всегда на помощь может прийти Вильям (де Оливейра, тренер «Зенита». — Прим. «Чемпионата»), который играет важную роль в коммуникации. Мы много говорим на разных языках, в том числе даже на русском.
У меня на протяжении карьеры были прекрасные тренеры, с которыми удалось поработать. Семак – умный специалист, внимательный к деталям. Тренер прекрасно понимает нас, футболистов, и это очень помогает ему в его работе. С уверенностью могу назвать его лучшим тренером России и, возможно, лучшим в моей карьере. Потому что он тренирует команду, которая много лет показывает высокий класс. И заслуга тренера в этом огромна», — приводит слова Родригао Metaratings.
- 13 апреля 2023
-
13:10
-
13:07
-
13:05
-
12:59
-
12:40
-
12:30
-
12:19
-
12:16
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:18
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:48
-
10:40
-
10:39
-
10:30
-
10:12
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:45
-
09:42
-
09:30