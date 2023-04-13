Защитник «Зенита» Родригао: Сергей Семак — лучший тренер России

Защитник «Зенита» Родригао назвал главного тренера петербуржцев Сергея Семака лучшим тренером России, а также рассказал, как специалист общается с латиноамериканскими легионерами сине-бело-голубых.

«Как Семак общается с латиноамериканцами? Никаких сложностей нет. Тренер может обратиться по-испански, по-английски, по-французски. Плюс всегда на помощь может прийти Вильям (де Оливейра, тренер «Зенита». — Прим. «Чемпионата»), который играет важную роль в коммуникации. Мы много говорим на разных языках, в том числе даже на русском.

У меня на протяжении карьеры были прекрасные тренеры, с которыми удалось поработать. Семак – умный специалист, внимательный к деталям. Тренер прекрасно понимает нас, футболистов, и это очень помогает ему в его работе. С уверенностью могу назвать его лучшим тренером России и, возможно, лучшим в моей карьере. Потому что он тренирует команду, которая много лет показывает высокий класс. И заслуга тренера в этом огромна», — приводит слова Родригао Metaratings.