Булыкин предположил, какие клубы РПЛ по итогам сезона попадут в тройку, а какие вылетят
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Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин спрогнозировал результаты Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По мнению Булыкина, в тройке лидеров финишируют «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, а главными кандидатами на вылет в Первую лигу являются «Торпедо» и «Химки».
«В призовой тройке я вижу «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Думаю, что «Ростов» тоже будет бороться, но в конце у команды Карпина не хватит опыта.
«Торпедо» и «Химки» — главные кандидаты на прямой вылет. «Факел» будет играть в стыках», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, сейчас таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 54 очка в 22 матчах.
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