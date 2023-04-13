Бен-Йеддер наказан условным сроком за неуплату налогов во время выступления за «Севилью»

Испанский суд приговорил нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера к шести месяцам лишения свободы условно и денежному штрафу за налоговые правонарушения, сообщает ESPN.

Отмечается, что форвард, выступавший за «Севилью» с 2016 по 2019 год, не выплачивал налоги в 2017-м. По запросу налоговых органов в 2019 году футболист выплатил € 225 тыс. в качестве недоимки по налогам, но не включил в налогооблагаемую базу проценты, полученные в качестве дохода от движимого капитала, и не задекларировал спонсорский контракт с Adidas. Позже француз заплатил € 51 тыс., чтобы погасить задолженность.

Бен-Йеддеру, помимо условного срока, дали штраф в размере € 133 тыс. Отметим, что в Испании приговоры к тюремному заключению на срок до двух лет за ненасильственные преступления редко требуют, чтобы обвиняемый, не судимый ранее, отбывал реальное тюремное заключение.

Куда инвестируют российские футболисты и тренеры?