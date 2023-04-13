Защитник «Динамо» Сазонов рассказал о мотивации от главного тренера «Зенита» Семака

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Саба Сазонов, ныне выступающий за московское «Динамо», рассказал о работе с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Футболист признался, что с наставником можно открыто пообщаться.

«В РПЛ у меня было всего три тренера, и все абсолютно разные. Семак очень хладнокровен. С ним можно открыто пообщаться. Атмосфера при нём без напряжения: Сергей Богданович чувствует себя уверенно. Именно при Семаке я заиграл. На сборах в «Зените» был матч, когда я впервые в жизни вышел на месте опорного полузащитника. После игры Семак назвал меня MVP. Было приятно: одно дело, когда тренер что-то говорит тебе в личной беседе, и совсем другое — в СМИ. Это стало для меня стимулом расти и развиваться», — приводит слова Сазонова Sport24.