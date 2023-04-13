Защитник «Динамо» Сазонов рассказал о мотивации от главного тренера «Зенита» Семака

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Саба Сазонов, ныне выступающий за московское «Динамо», рассказал о работе с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Футболист признался, что с наставником можно открыто пообщаться.
«В РПЛ у меня было всего три тренера, и все абсолютно разные. Семак очень хладнокровен. С ним можно открыто пообщаться. Атмосфера при нём без напряжения: Сергей Богданович чувствует себя уверенно. Именно при Семаке я заиграл. На сборах в «Зените» был матч, когда я впервые в жизни вышел на месте опорного полузащитника. После игры Семак назвал меня MVP. Было приятно: одно дело, когда тренер что-то говорит тебе в личной беседе, и совсем другое — в СМИ. Это стало для меня стимулом расти и развиваться», — приводит слова Сазонова Sport24.
- 13 апреля 2023
-
15:02
-
15:00
-
14:42
-
14:42
-
14:32
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
13:59
-
13:44
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:10
-
13:07
-
13:05
-
12:59
-
12:40
-
12:30
-
12:19
-
12:16
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:40
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:18
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:48