Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Сазонов рассказал о мотивации от главного тренера «Зенита» Семака

Защитник «Динамо» Сазонов рассказал о мотивации от главного тренера «Зенита» Семака
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Саба Сазонов, ныне выступающий за московское «Динамо», рассказал о работе с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Футболист признался, что с наставником можно открыто пообщаться.

«В РПЛ у меня было всего три тренера, и все абсолютно разные. Семак очень хладнокровен. С ним можно открыто пообщаться. Атмосфера при нём без напряжения: Сергей Богданович чувствует себя уверенно. Именно при Семаке я заиграл. На сборах в «Зените» был матч, когда я впервые в жизни вышел на месте опорного полузащитника. После игры Семак назвал меня MVP. Было приятно: одно дело, когда тренер что-то говорит тебе в личной беседе, и совсем другое — в СМИ. Это стало для меня стимулом расти и развиваться», — приводит слова Сазонова Sport24.

Материалы по теме
Сазонов: в «Зените» Дзюба умолял меня, чтобы я его не убил, а я мочил всех, даже своих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023