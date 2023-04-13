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Масалитин: возможно, когда Гинер уйдёт из ЦСКА, Гончаренко вернётся в команду

Масалитин: возможно, когда Гинер уйдёт из ЦСКА, Гончаренко вернётся в команду
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин не исключает возможного возвращения в армейскую команду тренера Виктора Гончаренко, который ныне возглавляет «Урал». Масалитин допустил, что Гончаренко может вернуться в ЦСКА после ухода президента Евгения Гинера.

«Гончаренко захочет показать ЦСКА, что с ним зря расстались. У него будет реваншистское настроение. Это нормальное явление. Меня не удивит, если «Урал» победит в ближайшей игре.

Период Гончаренко в ЦСКА? Он работал в период перестройки, когда пришлось делать ставку на молодёжь. Эта ставка не оправдалась. У каждого тренера есть потолок. Все мечтают быть чемпионами, но некоторым, как бы ни хотелось, чемпионами не стать.

Поведение Гончаренко в ЦСКА его не красило, когда он сначала убегал, потом возвращался, ещё что-то делал. Возможно, это и повлияло на его карьеру в ЦСКА. Верю ли, что он когда-то может вернуться в клуб? Никогда не говори «никогда», мы не знаем, как клуб с ним расстался. Может быть, когда Гинер уйдёт, то Гончаренко вернётся. Взгляды поменяются. Это жизнь!» — приводит слова Масалитина Legalbet.

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