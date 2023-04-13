Виталий Дьяков: хоть у «Торпедо» и остаётся четыре очка до зоны стыков, но я в них не верю

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков высказался о турнирных перспективах московского «Торпедо». Экс-футболист признался, что не верит в сохранение прописки автозаводцев в РПЛ, даже несмотря на их прогресс в турнирной таблице. На данный момент «Торпедо» отстаёт от зоны стыковых матчей всего на четыре очка.

«Я думаю, напрямую из РПЛ вылетят «Торпедо» и «Химки». Хоть у автозаводцев и остаётся четыре очка до зоны стыков, но я в них не верю. В стыки попадут «Факел» и «Пари НН». Остальные команды смотрятся более интересно и по игре, и по результатам. Думаю, в нижней части таблицы изменений не будет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.