Виталий Дьяков: хоть у «Торпедо» и остаётся четыре очка до зоны стыков, но я в них не верю
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Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков высказался о турнирных перспективах московского «Торпедо». Экс-футболист признался, что не верит в сохранение прописки автозаводцев в РПЛ, даже несмотря на их прогресс в турнирной таблице. На данный момент «Торпедо» отстаёт от зоны стыковых матчей всего на четыре очка.
«Я думаю, напрямую из РПЛ вылетят «Торпедо» и «Химки». Хоть у автозаводцев и остаётся четыре очка до зоны стыков, но я в них не верю. В стыки попадут «Факел» и «Пари НН». Остальные команды смотрятся более интересно и по игре, и по результатам. Думаю, в нижней части таблицы изменений не будет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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