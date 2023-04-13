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Газзаев: до Семака никто не показывал таких результатов в «Зените». Он созрел для сборной

Газзаев: до Семака никто не показывал таких результатов в «Зените». Он созрел для сборной
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о возможном назначении в главную национальную команду Сергея Семака, возглавляющего санкт-петербургский «Зенит».

«Я думаю, что вполне, потому что он состоялся уже как тренер, это видно по результатам. Наверное, никто до него таких результатов в «Зените» не показывал. Это говорит о том, что он вполне созрел для работы со сборной.

Недавно говорил, что считаю именно Семака лучшим тренером России. Придерживаюсь ли этого мнения до сих пор? Конечно. Один раз выиграть чемпионат не составляет большого труда для хорошей команды, а поддерживать команду на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет — это уже искусство тренера», — цитирует Газзаева «Спорт день за днём».

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