С сезона-2025/2026 у клубов АПЛ исчезнет реклама букмекеров с передней части футболок

Английская Премьер-лига на официальном сайте объявила, что с передней части футболок клубов исчезнет реклама азартных игр и букмекерских контор.

«Клубы английской Премьер-лиги коллективно согласились отказаться от размещения на передней части футболок команд рекламы спонсоров, связанных с азартными играми, став первой спортивной лигой в Великобритании, добровольно принявшей такую ​​меру для сокращения подобной рекламы. Объявление последовало за обширными консультациями с участием лиги, клубов и Департамента культуры, средств массовой информации и спорта в рамках продолжающегося пересмотра правительством действующего законодательства об азартных играх.

Премьер-лига также работает с другими видами спорта над разработкой нового кодекса ответственного спонсорства азартных игр. Коллективный договор вступит в силу в конце сезона-2025/2026», — говорится в заявлении.

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