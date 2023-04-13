Родригао: Ренан, безусловно, может оказаться в «Реале», у него огромный талант и потенциал

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао выразил уверенность, что его одноклубник Роберт Ренан сможет в будущем играть за клубы уровня мадридского «Реала». Футболист отметил, что его соотечественник обладает огромным талантом и большим потенциалом.

«Верю ли я, что Ренан может оказаться в «Реале»? Безусловно. У него огромный талант и большой потенциал. «Реал» – мировой топ-клуб. Кроме него, есть ещё большие команды. Роберт очень молодой, ему многому надо научиться, но уверен, что у него многообещающее будущее. Не удивлюсь, если при должных усилиях он окажется в одном из сильнейших клубов мира. Его потенциал соответствует уровню, который требуется в этих командах», — приводит слова Родригао Metaratings.

19-летний Ренан присоединился к «Зениту» прошедшей зимой. В СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны мадридского «Реала», который готов был заплатить за него около € 40 млн.