Ребров прокомментировал две ошибки Селихова в матче с московским «Динамо»

Технический координатор «Спартака», экс-голкипер клуба Артём Ребров прокомментировал ошибки вратаря красно-белых Александра Селихова в матче Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:3).

«Вратари ошибаются во всём мире и на всех уровнях – это норма для футбола. Никакой трагедии не случилось, просто издержки амплуа. На первый момент надо смотреть либо глазами Селихова, либо уже задним умом – когда знаем, что случилось. Если глазами Сели, то он оказался в полупозиции. И до конца не понимал, коснётся ли мяча Тюкавин. А когда понял, что не коснётся, осталось слишком мало времени, чтобы сыграть по мячу.

Теперь давайте превратимся в умников и разберём ситуацию, зная, чем всё кончилось. Селихов стартово принял неверное решение – надо было либо лететь суперменом в ту точку, где Тюкавин мог коснуться мяча головой, либо вообще не выходить. Правда, в первом случае есть риск не добраться до мяча, а Тюкавин в таком случае мог просто кивнуть в пустые. Думаю, Селя, выбирая между двумя этими вариантами, остановился посередине – наполовину пошёл, наполовину не пошёл. Обычно такое ничем хорошим не заканчивается.

Во втором моменте мы очень недооцениваем Тюкавина, который сильно смутил Селю. Ему удалось так качнуть вратаря, что тот поверил в касание и пошёл его угадывать. На одном из повторов видно, как Селя пытается прочитать касание Тюкавина и делает быстрый шаг правой ногой вперёд-назад. В итоге Селя не угадал, а дальше переключиться уже не получилось. Непростая ситуация, хотя со стороны кажется, что Селе с простейшего паса забили дурацкий гол.

Я с Селей после игры не беседовал, только подбодрил. Знаю, что он после игры в раздевалке извинился. Повторюсь: не считаю, что произошло что-то вопиющее. Ошибаются вратари, бывает такое. Возможно, даже лучше, что две ошибки в одной игре случились, а не растянулись», — цитирует Реброва Sports.ru.