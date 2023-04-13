Уткин отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Сергею Пиняеву из «Локомотива» и Константину Тюкавину из «Динамо».
«Ходит масса слухов о том, что тот или иной перспективный российский игрок или же футболист, входящий в сборную России, может перейти в «Зенит», который, возможно, разочаровался в бразильском векторе развития. И, возможно, «Зенит» столько бразильцев в составе больше иметь не собирается.
Я думаю, что это, как всегда, нормальное своеобразное прощупывание почвы. Но я не понимаю, как могут звучать слова «В случае ухода Малкома и Клаудиньо «Зенит» заберёт Пиняева и Тюкавина». Для этого, во-первых, нужно согласием игроков заручиться. И потом, у них действующие контракты со своими клубами. Это важно, ведь никто не допускает мысли, что можно отказаться от приглашения в «Зенит», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 13 апреля 2023
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