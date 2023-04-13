Тукманов: надеюсь, «Торпедо» отберёт очки у «Спартака» и самоутвердится в этом матче

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о предстоящем матче автозаводцев в 23-м туре Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится 15 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Хочется, сказать, что ожидаю от матча победы «Торпедо», но это будут неоправданные ожидания. Слишком разный класс команд. В наше время «Торпедо» всегда хорошо играло со «Спартаком» и обыгрывало их. Сейчас немножко ситуация другая.
Под руководством нового тренера «Торпедо» будет стараться выглядеть достойно. Надо самоутвердиться в матче с таким соперником. В душе я надеюсь, «Торпедо» отберёт очки у «Спартака», но сделать это будет очень тяжело. Но надежда умирает последней. И всё же закрепиться в РПЛ «Торпедо» будет практически невозможно», — приводит слова Тукманова Legalbet.
- 13 апреля 2023
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