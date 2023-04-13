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Парфёнов — о возрождении «Тосно»: лучше бы клуб не закрывали, играли бы в Лиге Европы

Парфёнов — о возрождении «Тосно»: лучше бы клуб не закрывали, играли бы в Лиге Европы
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Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал новости о возрождении тосненского футбольного клуба, заявив, что, если бы команду не закрывали, она бы играла в Лиге Европы.

«Если есть возможность возродить «Тосно», то это здорово. Чем больше будет клубов, тем лучше. Здорово, но лучше бы клуб не закрывали — играли бы в Лиге Европы», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 13 апреля, было объявлено о возрождении «Тосно». Клуб был закрыт летом 2018 года. В том же году тосненский футбольный клуб завоевал золото Кубка России, что позволило бы ему выступать в Лиге Европы сезона-2018/2019, несмотря на вылет из Российской Премьер-Лиги. «Тосно» прекратил своё существование в июне.

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