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Хамес Родригес покинул греческий «Олимпиакос»

Хамес Родригес покинул греческий «Олимпиакос»
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Греческий «Олимпиакос» объявил об уходе из клуба 31-летнего колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

«Олимпиакос» и Хамес Родригес решили прекратить сотрудничество. Хамес всегда будет частью нашего клуба и членом красно-белой семьи. Мы хотим поблагодарить его за сотрудничество и пожелать успехов в будущем», — написала клубная пресс-служба в «Твиттере».

Отметим, что в Грецию Родригес перебрался из катарского «Аль-Райяна», за который выступал с 2021 года. Туда он перешёл после одного сезона в стане английского «Эвертона». Родригес также выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Реал», французский «Монако», португальский «Порту» и ряд других клубов. В составе «Реала» он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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