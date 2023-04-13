«Бавария» отстранила Садио Мане из-за драки с одноклубником — Bild

Нападающий «Баварии» Садио Мане был временно отстранён от основной команды из-за драки с Лероем Зане, информирует Bild.

Согласно сведениям источника, сегодня, 13 апреля, руководство «Баварии» провело беседу с футболистами, устроившими драку после разгромного поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Мане признал свою вину и заявил, что поймёт любое решение руководства. Несмотря на это, сенегальца всё равно отстранили от основной обоймы.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» рассматривают три основных варианта наказания для Мане: штраф, временное отстранение и расставание с игроком. Сам Мане сегодня уже прибыл в тренировочный центр мюнхенцев. Отмечается, что футболист был в хорошем расположении духа и улыбался. В «Баварии» ожидают, что Мане принесёт свои извинения перед командой сегодня.

Напомним, Мане ударил своего одноклубника Лероя Зане по лицу после матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Немецкий игрок получил рассечение губы.