В «Црвене Звезде» намерены сохранить полузащитника Пруцева, несмотря на интерес «Базеля»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб намерен сохранить в своём составе полузащитника Егора Пруцева, несмотря на интерес к нему со стороны швейцарского «Базеля». Функционер заявил, что в организации очень довольны развитием спортсмена и рассчитывают на его помощь в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Интерес к Пруцеву есть от многих клубов западной Европы. Мы очень довольны тем, как Егор проявляет себя в клубе и развивается. Нам бы очень хотелось его сохранить, потому что он сильно поможет нам в Лиге чемпионов осенью, куда, надеюсь, мы скоро попадём официально», — сказал Терзич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Базель» сделал предложение по трансферу Пруцева.