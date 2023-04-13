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В «Црвене Звезде» намерены сохранить полузащитника Пруцева, несмотря на интерес «Базеля»

В «Црвене Звезде» намерены сохранить полузащитника Пруцева, несмотря на интерес «Базеля»
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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб намерен сохранить в своём составе полузащитника Егора Пруцева, несмотря на интерес к нему со стороны швейцарского «Базеля». Функционер заявил, что в организации очень довольны развитием спортсмена и рассчитывают на его помощь в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Интерес к Пруцеву есть от многих клубов западной Европы. Мы очень довольны тем, как Егор проявляет себя в клубе и развивается. Нам бы очень хотелось его сохранить, потому что он сильно поможет нам в Лиге чемпионов осенью, куда, надеюсь, мы скоро попадём официально», — сказал Терзич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Базель» сделал предложение по трансферу Пруцева.

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