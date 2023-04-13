В «Црвене Звезде» намерены сохранить полузащитника Пруцева, несмотря на интерес «Базеля»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб намерен сохранить в своём составе полузащитника Егора Пруцева, несмотря на интерес к нему со стороны швейцарского «Базеля». Функционер заявил, что в организации очень довольны развитием спортсмена и рассчитывают на его помощь в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.
«Интерес к Пруцеву есть от многих клубов западной Европы. Мы очень довольны тем, как Егор проявляет себя в клубе и развивается. Нам бы очень хотелось его сохранить, потому что он сильно поможет нам в Лиге чемпионов осенью, куда, надеюсь, мы скоро попадём официально», — сказал Терзич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Базель» сделал предложение по трансферу Пруцева.
- 13 апреля 2023
-
17:58
-
17:51
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:13
-
16:54
-
16:47
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:18
-
16:07
-
16:00
-
15:44
-
15:28
-
15:24
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:42
-
14:42
-
14:32
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
13:59
-
13:44
-
13:35
-
13:34
-
13:33