Сазонов: «Динамо» давно не становилось чемпионом, хочется нацеливаться на это

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов заявил о желании стать чемпионом России вместе с бело-голубыми.

«Я стал чемпионом России в 19 лет в составе «Зенита». Это приятно. Но эмоции были бы сильнее, если бы играл так же часто, как сейчас в «Динамо». Именно этого я хочу добиться здесь. «Динамо» давно не становилось чемпионом, хочется нацеливаться на это», — приводит слова Сазонова Sport24.

«Динамо» никогда в своём истории не становилось чемпионом России. Последний чемпионский титул бело-голубых датирован 1976 годом, когда команда играла в чемпионате СССР. В прошлом сезоне «Динамо» стало бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги, уступив второе место «Сочи», проиграв в очном матче в последнем туре.