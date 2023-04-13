Сазонов: «Динамо» давно не становилось чемпионом, хочется нацеливаться на это
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов заявил о желании стать чемпионом России вместе с бело-голубыми.
«Я стал чемпионом России в 19 лет в составе «Зенита». Это приятно. Но эмоции были бы сильнее, если бы играл так же часто, как сейчас в «Динамо». Именно этого я хочу добиться здесь. «Динамо» давно не становилось чемпионом, хочется нацеливаться на это», — приводит слова Сазонова Sport24.
«Динамо» никогда в своём истории не становилось чемпионом России. Последний чемпионский титул бело-голубых датирован 1976 годом, когда команда играла в чемпионате СССР. В прошлом сезоне «Динамо» стало бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги, уступив второе место «Сочи», проиграв в очном матче в последнем туре.
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