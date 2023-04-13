Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сазонов: «Динамо» давно не становилось чемпионом, хочется нацеливаться на это

Сазонов: «Динамо» давно не становилось чемпионом, хочется нацеливаться на это
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов заявил о желании стать чемпионом России вместе с бело-голубыми.

«Я стал чемпионом России в 19 лет в составе «Зенита». Это приятно. Но эмоции были бы сильнее, если бы играл так же часто, как сейчас в «Динамо». Именно этого я хочу добиться здесь. «Динамо» давно не становилось чемпионом, хочется нацеливаться на это», — приводит слова Сазонова Sport24.

«Динамо» никогда в своём истории не становилось чемпионом России. Последний чемпионский титул бело-голубых датирован 1976 годом, когда команда играла в чемпионате СССР. В прошлом сезоне «Динамо» стало бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги, уступив второе место «Сочи», проиграв в очном матче в последнем туре.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023