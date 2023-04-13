«Идиотизм». Мбаппе — о расизме в адрес Юпамекано

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о проявлении расизма в адрес защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано после окончания игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Проявление расизма — это идиотизм, мы живём в 2023 году. Надо бороться с расизмом, пришло время действовать. К сожалению, это был не первый случай, возьмите того же Ромелу Лукаку. Я устал от этого», – цитирует Мбаппе RMC Sport.

В активе защитника 24 игры за «Баварию» в текущем сезоне Бундеслиги. В девяти из них мюнхенский клуб не пропускал. Ранее Юпамекано заявил, что считает Мбаппе лучшим футболистом мира.

Дубль Мбаппе принёс Франции разгромную победу на Нидерландами:

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