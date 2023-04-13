Ряд ключевых игроков покинут летом «Боруссию» Мёнхенгладбах

Директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Роланд Виркус сообщил, что сразу три ключевых игрока покинут клуб предстоящим летом.
«Маркус Тюрам и Рами Бенсебаини покинут клуб в качестве свободных агентов в июне», – приводит слова Виркуса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Сообщается, что Бенсебаини присоединится к дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. «Шмели» пока что не продлили соглашение со своим левым защитником Рафаэлем Геррейру. Бенсебаини рассматривается в качестве потенциальной замены португальцу.
Француз Маркус Тюрам рассматривает множество вариантов продолжения карьеры. Форвард изучает предложения клубов из нескольких лиг.
Капитан «Гладбаха» Ларс Штиндль также покинет команду в конце сезона. Форвард немецкого клуба в соцсетях опубликовал прощальное видео для болельщиков клуба.
Штиндль выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию» с 2015 года. В общей сложности он провёл за клуб 168 матчей, в которых забил 52 гола.
- 13 апреля 2023
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