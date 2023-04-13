Алвес снова даст показания по делу об изнасиловании. Ранее он 4 раза менял версию событий

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес снова даст показания по делу об изнасиловании. Бразилец может представить пятую версию по делу о предполагаемом изнасиловании, сообщает Cadena SER.
Напомним, футболист с января этого года находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Алвес хочет снова изложить свою версию произошедшего. Его защита запросила у суда возможность вновь дать показания. Судья удовлетворил прошение. Дани выступит перед судом в понедельник, 17 апреля.
На данный момент футболист представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него с жертвой был половой акт.
23 июля 2022 года Алвес подписал однолетний контракт с мексиканским клубом «УНАМ Пумас». 20 января 2023 года, после ареста бразильца по обвинению в сексуальном насилии, УНАМ решил расторгнуть контракт с игроком.
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