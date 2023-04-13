«Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Гави

Боссы лондонского «Челси» по-прежнему заинтересованы в подписании полузащитника «Барселоны» Гави. На окончательное решение хавбека каталонцев может повлиять возможное назначение Луиса Энрике на пост главного тренера «аристократов» в следующем сезоне, сообщает TV3.cat.

Ранее сообщалось, что представители «Челси» во главе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встречались с агентом футболиста Иваном Де Ла Пеной в Мадриде – стороны договорились провести ещё одну встречу, на которой будет более подробно изложена стратегия возможного трансфера. Владелец «Челси» Тодд Боули будет присутствовать на повторных переговорах между представителями клуба и агентом полузащитника.

По информации источника, «Челси» серьёзно нацелен на подписание Гави. Сообщается, что сумма, которую «Челси» готов предложить за хавбека «Барсы», может «вскружить голову», несмотря на то что в настоящий момент Гави намерен остаться в «Барселоне». Кроме того, Луис Энрике, вероятно, возглавит «Челси» в следующем сезоне, что также может повлиять на решение Гави.

Ранее Ла Лига отменила регистрацию Гави в качестве игрока основной команды «Барселоны». Согласно регламенту Ла Лиги, это значит, что Гави не может играть, в том числе за молодёжную команду. 18-летний футболист может стать свободным агентом по окончании сезона.