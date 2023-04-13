«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 13 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавит Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал две победы над другой испанской командой «Бетисом» с общим счётом 5:1. «Севилья» в предыдущем раунде оказалась сильнее «Фенербахче» в двухматчевом противостоянии со счётом 2:1.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» встречались в 2020 году. «Севилья» тогда отпраздновала победу в полуфинале Лиги Европы (2:1). Из-за пандемии матчи плей-офф того розыгрыша еврокубков проходили на нейтральном поле и в формате одной встречи.