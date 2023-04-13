Смородская: мне кажется, «Химки» с Талалаевым и «Торпедо» не справятся и вылетят в ФНЛ

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская высказала мнение о назначении Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

«В конце таблицы более понятная ситуация: мне кажется, «Химки» с Талалаевым и «Торпедо» не справятся и вылетят в ФНЛ. Надеюсь, «Факел» останется в РПЛ — они мне импонируют», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Андрей Талалаев был назначен главным тренером подмосковного клуба во вторник, 11 апреля. Специалист подписал с клубом контракт сроком на пять лет.

«Химки» после 22 сыгранных матчей идут в зоне вылета из РПЛ, занимая предпоследнее, 15-е место с 13 набранными очками. «Торпедо», из которого некоторое время назад ушёл Талалаев, расположилось на одну строчку ниже химчан.