Кавазашвили: я никогда не был мандражистом

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, как у него получалось качественно играть на выходах росте в 178 сантиметров.

«Единственный принцип — не бояться. Я на тренировках всегда просил ребят, чтобы больше верховых мячей давали, толкались, мешали мне выходить. Научился выбирать точку, которая помогала перепрыгнуть нападающего и кулаком отбить мяч перед его носом, или руками сыграть нижний мяч.

Я никогда, даже по молодости лет, не был мандражистом, чем, скажу без ложной скромности, отличался от многих вратарей. Когда выходил перед игрой на разминку, волнение, как рукой снимало. Когда играешь «на ноль», ничего потом не помнишь. В памяти всегда всплывают лишь простые мячи, которые пропустил», — цитирует Кавазашвили «Спорт МК».