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Кепа: у нас трижды поменялся тренер, пришло много новых игроков — это дорого нам обходится

Кепа: у нас трижды поменялся тренер, пришло много новых игроков — это дорого нам обходится
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Испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага высказался после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2).

«У нас трижды поменялся тренер в течение сезона, пришло много новых игроков, и это дорого нам обходится.

Мы уходили с поля с чувством, что они были лучше, нам тяжело было играть на чужой половине поля и создавать моменты. После удаления результат мог быть и хуже, потому что 30 минут в меньшинстве на «Бернабеу» в Лиге чемпионов — это много.

У них было больше моментов, нам есть что улучшить перед ответной встречей. Ощущение такое, что мы были не на своём уровне, мы смотрим на себя и понимаем, что в первую очередь виноваты игроки», — приводит слова Аррисабалаги 90min.

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