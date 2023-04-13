Родригао — о вылете из Кубка: это был непростой момент, очень хотели продолжить борьбу

Защитник «Зенита» Родригао высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России и шансах на титул в Российской Премьер-Лиге.
«Вылет из Кубка – главное разочарование весны? Это был непростой момент. Мы очень хотели продолжить борьбу. Усиленно работали, готовились к игре с «Динамо». Но футбол таков, что в нём не всегда всё идёт по плану. А события на поле часто разворачиваются не по сценарию. У нас есть свои достоинства и плюсы. Соперник тоже ими обладает. К сожалению, мы не смогли провести тот матч на нужном уровне. Не удалось реализовать часть своих моментов. Конечно, это разочарование. И в мыслях не было останавливаться на выступлении в Кубке. Однако футбол ещё раз подтвердил, что в нём имеет значение любая мелочь.
Понимаем ли, что титул в РПЛ максимально близко? Мы прекрасно понимаем, что у нас есть комфортное преимущество перед преследователями. Но каждая игра – это отдельная история. И обязательно нужно продолжать набирать свои очки. Любое преимущество может быть потеряно, если команда решит, что дело сделано. Нельзя расслабляться. И мы не будем этого делать.
Знаем, что с каждой следующей победой титул всё ближе. Каждые набранные очки приближают нас к цели. И мы будем подходить к играм с максимальной ответственностью. Пока титул не будет в наших руках, никакой речи о чемпионстве вестись не может. Дело должно быть сделано на поле. Надо доказывать своими победами, что мы достойны трофея», — приводит слова Родригао Metaratings.
- 13 апреля 2023
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