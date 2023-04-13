Relevo: «Барселона» оформила трансфер Иньиго Мартинеса

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31-летний центральный защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес подписал контракт с «Барселоной», сообщает Relevo.

Соглашение между сторонами рассчитано на два сезона. Игрок присоединится к «блаугране» летом, покинув «Атлетик» на правах свободного агента.

Отмечается, что Мартинес согласился на переход, поскольку считает это последним шансом побороться за трофеи топ-уровня и сыграть в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Барселоны» Хави отмечает, что игрок обладает сильным характером и менталитетом победителя. Сам футболист некоторое время сомневался в переходе в «Барсу» из-за дела Негрейры, но руководство каталонцев убедило его, что он может не переживать по этому поводу.

В текущем сезоне Ла Лиги испанский защитник провёл 13 матчей в футболке «Атлетика», в которых забил один гол.

Мартинес имеет опыт выступления за сборную Испании. Футболист провёл 16 игр в составе «Фурия Роха» и отметился одним забитым мячом.

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