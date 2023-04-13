Веденеев: в РПЛ нет явного фаворита на вылет в ФНЛ, четыре последние команды играют плохо

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался насчёт аутсайдеров Российской Премьер-Лиги.

«В РПЛ нет явного фаворита на вылет в ФНЛ по итогам сезона. Вся четвёрка команд внизу турнирной таблицы играет очень плохо и с большими перепадами. Видно, что их составы неукомплектованные. Наверное, после отъезда легионеров так и не удалось закрыть брешь.

«Пари НН», «Факел», «Химки», «Торпедо» играют на грани вылета. Конечно, у них есть игроки, которые могут повести команду за собой, но всё же не хватает общей укомплектованности. В Локомотив» пришли три игрока, теперь команда набирает очки. Но если бы они не пришли, то и он ковырялся бы внизу таблицы», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.