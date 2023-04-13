На Уссема Ауара претендует ряд европейских клубов

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может покинуть команду на правах свободного агента в конце сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Рома» ведёт конкретные переговоры о подписании 24-летнего хавбека на условиях бесплатного трансфера. На данный момент документы не подписаны, однако руководство римлян контактирует с футболистом и обсуждает личные условия. «Рома» предлагает полузащитнику долгосрочное соглашение на пять лет.

Сообщается, что испанский «Бетис» и немецкий «Айнтрахт» также заинтересованы в подписании Ауара и работают над сделкой с прошлого лета. Контракт футболиста с «Лионом» действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника 23 матча в составе французской команды во всех турнирах. В этих играх хавбек отметился тремя голами и одной результативной передачей.