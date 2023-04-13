На Уссема Ауара претендует ряд европейских клубов

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может покинуть команду на правах свободного агента в конце сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Рома» ведёт конкретные переговоры о подписании 24-летнего хавбека на условиях бесплатного трансфера. На данный момент документы не подписаны, однако руководство римлян контактирует с футболистом и обсуждает личные условия. «Рома» предлагает полузащитнику долгосрочное соглашение на пять лет.
Сообщается, что испанский «Бетис» и немецкий «Айнтрахт» также заинтересованы в подписании Ауара и работают над сделкой с прошлого лета. Контракт футболиста с «Лионом» действует до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне на счету полузащитника 23 матча в составе французской команды во всех турнирах. В этих играх хавбек отметился тремя голами и одной результативной передачей.
- 13 апреля 2023
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:49
-
20:40
-
20:34
-
20:13
-
20:10
-
19:59
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:39
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
19:02
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:44
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:21
-
18:20
-
18:09
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:48
-
17:43