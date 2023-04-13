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Родригао: мечтаю однажды надеть футболку сборной Бразилии, думаю, шансы есть

Родригао: мечтаю однажды надеть футболку сборной Бразилии, думаю, шансы есть
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Защитник «Зенита» Родригао высказался о своём будущем, а также выразил желание попасть в сборную Бразилии.

«Ближайшая цель – чемпионство. Более долгоиграющая – продолжить побеждать. Завоевать ещё трофеи. Понятно, что нельзя загадывать ничего на будущее. И не могу сказать, сколько времени я проведу здесь. Но моё желание – остаться здесь как можно дольше. Мне очень хорошо здесь.

Есть ли мечта поиграть в Европе и попасть в сборную? Конечно, любой футболист хочет попробовать себя в одной из топ-лиг. Я выступал в Португалии, сейчас – в России. Но я живу сегодняшним днём. И хочу побеждать здесь и сейчас. А что касается сборной, то, как и все, однажды мечтаю надеть её футболку. Думаю, шансы есть у всех. Для этого нужно качественно работать. Уверен, за всеми футболистами следят», — приводит слова Родригао Metaratings.

27-летний бразилец присоединился к «Зениту» летом 2022 года, перейдя из «Сочи».

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