Каземиро вернулся в состав «Манчестер Юнайтед» после дисквалификации

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро вернулся в состав команды после четырёхматчевой дисквалификации. Хавбек примет участие в игре с «Севильей».

Ранее футболист был дисквалифицирован на четыре матча, так как получил вторую красную карточку в сезоне.

Сегодня, 13 апреля, в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Бригаду арбитров возглавит Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» одержал две победы над другой испанской командой «Бетисом» с общим счётом 5:1.